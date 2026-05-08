02:45, 8 мая 2026

Мужчина сложил фигурку в виде пениса в неподходящем месте и испугался за свое будущее

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RafCopy / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Trying-2-listen рассказал о детской выходке, которая может стоить ему работы. Инцидент произошел на строительстве крупного фармацевтического завода компании Johnson & Johnson.

«Сегодня для всех рабочих на стройке устроили барбекю из свинины. Очередь была длинной и тянулась мимо одной из больших белых досок с разметкой строительной площадки, на которой было множество магнитов. Мой коллега сказал: "Было бы забавно, если бы кто-нибудь нарисовал пенис на доске". Тогда я повернулся и расставил магниты таким образом, чтобы они напоминали форму мужского полового члена», — написал автор.

Коллеги посмеялись, однако вскоре их безмятежности пришел конец. Выяснилось, что объект в тот день посетили топ-менеджеры Johnson & Johnson, решившие также честно отстоять очередь вместе с рабочими. Проходя мимо белой доски, они заметили выложенный на ней магнитами пенис. Бригадир дал рабочим сутки на то, чтобы виновный признался в своей низкопробной шалости.

«Я нервно призналась начальнику наедине, и сначала он не поверил, что это был я. Что меня теперь ждет? — задался вопросом автор. — Меня отстранят от работы? Или уволят? Я сильно нервничаю, потому что мне очень нужны деньги. Встреча с руководством назначена на завтра».

Ранее другой пользователь Reddit оказался на грани увольнения из-за одного написанного им в лифте слова. Он объяснил, что пальцем вывел в пыли на стене слово «пенис» из-за «подросткового инстинкта».

