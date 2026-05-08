На Западе указали на «отравляющее» партнерство с Украиной

Weltwoche: Политика в пользу Украины и недопуск призывов к миру отравляют Запад

Политические решения в пользу Украины стали отравлять западные страны. Они лишились преимуществ, которые им давало партнерство с Москвой, к такому выводу пришла газета Die Weltwoche.

«Нынешняя политика в отношении Украины отравляет все. <…> Любой, кто осмеливается призывать к миру с Россией или указывать на стратегические ошибки Запада, подвергается санкциям или остракизму», — говорится в статье.

Отмечается, что Евросоюз ни при каком раскладе не сможет победить в конфронтации с РФ, хотя и ведет активную подготовку. Этот факт, считают авторы материала, определит саморазрушение Европы.

«Правда довольно проста: Россия — жизненно важный партнер. <…> Европа должна заключить мир с РФ, вместо того чтобы морально готовиться к войне, в которой она не сможет победить», — делается вывод в публикации. Другие сценарии для ЕС — это политика коллекливного самоуничтожения.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны ЕС в будущем неизбежно возобновят отношения с Москвой. Он призвал Европу выработать согласованный подход по диалогу с российской стороной.