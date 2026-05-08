Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:59, 8 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе указали на «отравляющее» партнерство с Украиной

Weltwoche: Политика в пользу Украины и недопуск призывов к миру отравляют Запад
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Политические решения в пользу Украины стали отравлять западные страны. Они лишились преимуществ, которые им давало партнерство с Москвой, к такому выводу пришла газета Die Weltwoche.

«Нынешняя политика в отношении Украины отравляет все. <…> Любой, кто осмеливается призывать к миру с Россией или указывать на стратегические ошибки Запада, подвергается санкциям или остракизму», — говорится в статье.

Отмечается, что Евросоюз ни при каком раскладе не сможет победить в конфронтации с РФ, хотя и ведет активную подготовку. Этот факт, считают авторы материала, определит саморазрушение Европы.

«Правда довольно проста: Россия — жизненно важный партнер. <…> Европа должна заключить мир с РФ, вместо того чтобы морально готовиться к войне, в которой она не сможет победить», — делается вывод в публикации. Другие сценарии для ЕС — это политика коллекливного самоуничтожения.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны ЕС в будущем неизбежно возобновят отношения с Москвой. Он призвал Европу выработать согласованный подход по диалогу с российской стороной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реакция западных стран на идею атаковать Москву 9 мая

    Полиция задержала напавшего с ножом на священника в храме

    На фоне объявленного Путиным перемирия ВСУ совершили самую массированную атаку на Москву

    В подполье сообщили о взрыве в Одессе без обстрела

    В Рады выступили с жестким предупреждением об Украине

    На Западе забеспокоились после слов фон дер Ляйен о России

    Предвестника катаклизмов длиной 2,5 метра вынесло на пляж

    Россиянам назвали максимальное количество дней отпуска за раз

    Сексолог объяснила тренд на порно с лизанием подмышек

    На Западе указали на «отравляющее» партнерство с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok