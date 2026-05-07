Президент Финляндии выступил с призывом по диалогу с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в будущем неизбежно возобновят отношения с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Абсолютно ясно, что мы будем продолжать быть соседями с Россией и однажды эти отношения откроются», — сказал финский лидер. При этом Стубб утверждает, что вопрос возобновления диалога с Россией обсуждается в Европе уже последние два-три года.

Президент Финляндии также указал на возможное расхождение позиций Европы и США в вопросах политики в отношении Украины и России. В связи с этим он призвал страны ЕС выработать согласованный подход по диалогу с российской стороной.

Ранее Стубб заявил, что переговоры Европы с главой России Владимиром Путиным зависят от позиции США по Украине.