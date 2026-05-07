Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 7 мая 2026Мир

Президент Финляндии выступил с призывом по диалогу с Россией

Стубб: Абсолютно ясно, что однажды отношения с Россией откроются
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в будущем неизбежно возобновят отношения с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Абсолютно ясно, что мы будем продолжать быть соседями с Россией и однажды эти отношения откроются», — сказал финский лидер. При этом Стубб утверждает, что вопрос возобновления диалога с Россией обсуждается в Европе уже последние два-три года.

Президент Финляндии также указал на возможное расхождение позиций Европы и США в вопросах политики в отношении Украины и России. В связи с этим он призвал страны ЕС выработать согласованный подход по диалогу с российской стороной.

Ранее Стубб заявил, что переговоры Европы с главой России Владимиром Путиным зависят от позиции США по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом денег

    «Волки» и «единороги» вышли на российский рынок труда

    Россия прокомментировала решение Китая блокировать американские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok