04:01, 8 мая 2026

Названы способы побороть раздражение из-за коллег на работе

Карина Мирзоян

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Раздражение возникает, когда поведение другого человека противоречит нашим внутренним стандартам или нарушает личные границы, рассказал «Ленте.ру» врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков.

Существуют несколько простых шагов, которые помогут справиться с чувством раздражения, которое может вызывать коллега на работе.

«Техника "паузы перед реакцией". При нарастании раздражения сделайте 3 медленных выдоха. Это активирует парасимпатическую нервную систему и снижает уровень норадреналина, возвращая контроль префронтальной коре. Реакция, принятая в состоянии аффекта, почти всегда ухудшает ситуацию», — рассказал Шестаков.

Существует также метод разделения намерения и поведения. Нужно задать себе вопрос: «Коллега ведет себя так специально или просто иначе устроен?».

«Исследования в области социальной нейронауки показывают, что большинство раздражающего поведения объясняется темпераментом, привычками или тревогой — а не злым умыслом. Это снижает интенсивность аффективной реакции», — пояснил врач.

Эксперт также посоветовал использовать «Я-высказывания» вместо обвинений: не "Ты постоянно перебиваешь", а "Когда меня перебивают, мне сложно донести мысль". Данный метод может снижать вероятность защитной реакции у собеседника и переводит разговор в конструктивное русло.

«Если контакт с коллегой неизбежен, минимизируйте его интенсивность: переписка вместо разговора, встречи с четкой повесткой. Это не избегание — это управление ресурсом внимания и эмоциональным бюджетом», — добавил Шестаков.

Ранее психолог Мария Эсклапес назвала утверждение о том, что противоположности притягиваются, самым вредным романтическим мифом. На первый взгляд различия действительно могут обогащать, но на самом деле в подобных парах нет никакой взаимодополняемости, подчеркнула специалистка.

