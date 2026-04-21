Психологи предупредили о красноречивых признаках обреченных на крах отношений

Сексопатолог Нельсон: Отказ целоваться с партнером говорит о крахе отношений

Психологи назвали красноречивые признаки отношений, обреченных на крах. Наблюдениями специалистов поделилось издание Huffington Post.

Так, сексопатолог Тэмми Нельсон назвала такими признаками физическое и эмоциональное насилие, а также измены одного или обоих партнеров. Более неочевидный знак, по ее мнению, — отказ целоваться с партнером. «Если ваши губы говорят, что вы действительно больше не можете выносить поцелуи с партнером и это чувство со временем не меняется, возможно, все кончено», — отметила специалистка.

В свою очередь, психолог Мэри Лэнд назвала признаками краха отношений дисбаланс, возникающий в жизни из-за попыток сохранить их. «Если отношения отнимают так много эмоциональной энергии и внимания, что мешают вам двигаться вперед к достижению других целей, таких как карьера, семья и дружба, это признак того, что за отношения, возможно, не стоит бороться», — сказала она.

Семейный психотерапевт Джон Амодео добавил, что о крахе может говорить отказ партнера обращаться за помощью к специалистам. «Если вы постоянно чувствуете себя несчастным в отношениях, а партнер не желает принимать помощь, будь то семейная терапия или борьба с пагубной привычкой, возможно, пришло время подумать о расставании», — заверил он. Еще одним тревожным признаком он назвал то, что один партнер начинает игнорировать потребности другого и проявлять к ним равнодушие.

Ранее психолог Мария Эсклапес назвала утверждение о том, что противоположности притягиваются, самым вредным романтическим мифом. На первый взгляд различия действительно могут обогащать, но на самом деле в подобных парах нет никакой взаимодополняемости, подчеркнула специалистка.