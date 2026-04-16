Забота о себе
20:31, 16 апреля 2026

Опровергнут самый вредный романтический миф

Психолог Эсклапес назвала миф о притяжении противоположностей вредным
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ansiia / Freepik

Психолог Мария Эсклапес назвала утверждение о том, что противоположности притягиваются, самым вредным романтическим мифом. Его она опровергла в интервью для издания CuerpoMente.

Как пояснила Эсклапес, люди, которые придерживаются этой позиции, аргументируют свое мнение тем, что такие партнеры будут дополнять друг друга. На первый взгляд, различия действительно могут обогащать, но на самом деле в подобных парах нет никакой взаимодополняемости, подчеркнула специалистка.

Материалы по теме:
Стремление все контролировать делает людей несчастными. Откуда оно берется и как с ним бороться?
Стремление все контролировать делает людей несчастными.Откуда оно берется и как с ним бороться?
23 апреля 2022
Почему мы влюбляемся не в тех? Психологи — о том, что стоит за невзаимными чувствами и тягой к партнерам постарше
Почему мы влюбляемся не в тех?Психологи — о том, что стоит за невзаимными чувствами и тягой к партнерам постарше
5 мая 2022

«Когда эти различия касаются эмоциональных аспектов, например, один человек доминирует, а второй является более покорным, возникает вредная динамика», — отметила психолог. Как считает Эсклапес, сейчас в кинематографе, а особенно в фильмах, ориентированных на подростков, романтизируются нездоровые отношения, поэтому происходит постепенная нормализация неправильных моделей поведения, которые приводят к построению несбалансированных отношений.

Ранее психолог Ирина Таранова объяснила рост тревожных расстройств у подростков. Одной из главных причин она назвала пандемию, которая привела к массовой изоляции.

    Опровергнут самый вредный романтический миф

