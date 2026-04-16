Опровергнут самый вредный романтический миф

Психолог Эсклапес назвала миф о притяжении противоположностей вредным

Психолог Мария Эсклапес назвала утверждение о том, что противоположности притягиваются, самым вредным романтическим мифом. Его она опровергла в интервью для издания CuerpoMente.

Как пояснила Эсклапес, люди, которые придерживаются этой позиции, аргументируют свое мнение тем, что такие партнеры будут дополнять друг друга. На первый взгляд, различия действительно могут обогащать, но на самом деле в подобных парах нет никакой взаимодополняемости, подчеркнула специалистка.

«Когда эти различия касаются эмоциональных аспектов, например, один человек доминирует, а второй является более покорным, возникает вредная динамика», — отметила психолог. Как считает Эсклапес, сейчас в кинематографе, а особенно в фильмах, ориентированных на подростков, романтизируются нездоровые отношения, поэтому происходит постепенная нормализация неправильных моделей поведения, которые приводят к построению несбалансированных отношений.

