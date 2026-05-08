Нефть начала дорожать после обмена ударами между Ираном и США

Bloomberg: Стоимость нефти Brent превысила $100 после взаимных атак Ирана и США

Нефть начала дорожать на фоне опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за взаимных атак Ирана и США. Стоимость эталонного сырья североморской марки Brent увеличилась более чем на один процент, и превысила 100 долларов за баррель.

Так, контракты на поставку Brent в июле дорожали на 1,34 процента к цене предыдущего закрытия, до 101,4 доллара за баррель, а июньские фьючерсы на WTI — на 1,09 процента, до 95,84 доллара.

«Нефть торгуется между двумя рисками, с одной стороны — дипломатией, с другой — очередной эскалацией. Рынки все еще дают шанс мирным переговорам, но этого недостаточно, чтобы снизить премию за военный риск», — заявил главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.

Днем ранее нефтяной рынок отреагировал на решение ОАЭ выйти из ОПЕК снижением цен на сырье. Мировые цены на нефть впервые за последние недели упали ниже 100 долларов за баррель марки Brent. Показатель, который стабильно рос на прошлой неделе на фоне ужесточения риторики США и Ирана, просел на 10 процентов, падая в моменте до 96,75 доллара. Тенденцию связали с фиксацией прибыли после резкого роста, а также с реакцией рынка на новости вокруг ОАЭ.