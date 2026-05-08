Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:48, 8 мая 2026Экономика

Нефть начала дорожать после обмена ударами между Ираном и США

Bloomberg: Стоимость нефти Brent превысила $100 после взаимных атак Ирана и США
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировые цены на нефть перешли к росту после обмена ударами между Ираном и США. Об этом сообщает Bloomberg,

Нефть начала дорожать на фоне опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за взаимных атак Ирана и США. Стоимость эталонного сырья североморской марки Brent увеличилась более чем на один процент, и превысила 100 долларов за баррель.

Так, контракты на поставку Brent в июле дорожали на 1,34 процента к цене предыдущего закрытия, до 101,4 доллара за баррель, а июньские фьючерсы на WTI — на 1,09 процента, до 95,84 доллара.

«Нефть торгуется между двумя рисками, с одной стороны — дипломатией, с другой — очередной эскалацией. Рынки все еще дают шанс мирным переговорам, но этого недостаточно, чтобы снизить премию за военный риск», — заявил главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.

Днем ранее нефтяной рынок отреагировал на решение ОАЭ выйти из ОПЕК снижением цен на сырье. Мировые цены на нефть впервые за последние недели упали ниже 100 долларов за баррель марки Brent. Показатель, который стабильно рос на прошлой неделе на фоне ужесточения риторики США и Ирана, просел на 10 процентов, падая в моменте до 96,75 доллара. Тенденцию связали с фиксацией прибыли после резкого роста, а также с реакцией рынка на новости вокруг ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Москвичам рассказали об обвале температуры

    Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай

    Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

    Стало известно о серьезных последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    В Чернобыле начался масштабный пожар

    Еще один дружественный России лидер пропустит Парад Победы в Москве

    Нефть начала дорожать после обмена ударами между Ираном и США

    Россиянка заметно прибавила в весе из-за одной привычки

    Раскрыто влияние коррупционного скандала на Украине на европейскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok