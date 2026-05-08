Немецкие школьники захотели отправить Мерца на фронт

16:23, 8 мая 2026

РИА Новости: В Берлине митингующие школьники призвали Мерца идти на фронт
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

В Берлине митингующие школьники призвали канцлера Германии Фридриха Мерца идти на фронт. Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстрация была проведена у Бранденбургских ворот объединением «Школьная забастовка против воинской обязанности». Участники держали транспаранты с надписями «Мерц, иди на фронт сам», «Моих детей вы не получите». Демонстранты также выступали за полный отказ от военной службы в Германии и других государствах.

Ранее немецкая газета Junge Welt сообщила, что правительство ФРГ столкнулось с нежеланием немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией.

