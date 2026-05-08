10:46, 8 мая 2026Интернет и СМИ

Junge Welt: В ФРГ признали нежелание молодежи готовиться к конфликту с Россией
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Riham Alkousaa / Reuters

Правительство ФРГ столкнулось с нежеланием немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией. Об этом пишет газета Junge Welt.

В материале сообщается, что антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами. На этом фоне в 2025 году немецкий Бундестаг принял решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу.

«Однако большинство молодого поколения отвергает призыв на службу. Вероятной причиной этого является успех студенческих забастовок против призыва», — пишет издание.

Junge Welt уточнило, что подобные забастовки вызывают беспокойство у «власть имущих».

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что канцлер Германии Фридрих Мерц в какой-то момент может позвонить президенту России Владимиру Путину.

