Junge Welt: В ФРГ признали нежелание молодежи готовиться к конфликту с Россией

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Правительство ФРГ столкнулось с нежеланием немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией. Об этом пишет газета Junge Welt.

В материале сообщается, что антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами. На этом фоне в 2025 году немецкий Бундестаг принял решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу.

«Однако большинство молодого поколения отвергает призыв на службу. Вероятной причиной этого является успех студенческих забастовок против призыва», — пишет издание.

Junge Welt уточнило, что подобные забастовки вызывают беспокойство у «власть имущих».

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что канцлер Германии Фридрих Мерц в какой-то момент может позвонить президенту России Владимиру Путину.