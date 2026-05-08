Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:16, 8 мая 2026Забота о себе

Общительным людям предрекли долгую жизнь

Директор РНИМУ им. Пирогова Ткачева: Общительные люди живут дольше
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева рассказала ТАСС, что люди с устойчивыми социальными связями живут дольше, а хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти.

Она пояснила: общение позволяет делиться переживаниями, получать поддержку и чувствовать себя нужным. Нехватка контактов ведет к хроническому стрессу, который запускает воспалительные процессы и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Кроме того, совместные активности (прогулки, спорт) помогают формировать здоровые привычки, а разговоры — даже с малознакомыми людьми — служат мощной когнитивной тренировкой. При этом достаточно нескольких близких друзей и умеренного общения, чтобы получить пользу для здоровья.

Ранее испанский нейробиолог Джонатан Бенито заявил, что добрые люди имеют существенное преимущество перед злыми в вопросе здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    В Приднестровье сделали заявление о давлении на миротворцев ВС России

    «Ангел» Victoria's Secret топлес послушала музыку и восхитила фанатов

    Украина ударила по российским объектам промышленности в 2000 километрах от границы

    Любителей БДСМ предупредили об опасных для здоровья последствиях

    Мигрантка запрыгнула в холодильник во время полицейского рейда и была обнаружена

    Посол анонсировал эффект от беседы Путина и Трампа

    Дело о гибели российского футболиста в драке с четырьмя иностранцами рассмотрят присяжные

    В России предложили не ждать удара ВСУ по параду 9 мая и совершить одно действие

    В России высказались о налаживании отношений с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok