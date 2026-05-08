Одному из самых звездных сенаторов предрекли уход из Совфеда

«Ведомости»: Сенатор Пушков рискует покинуть Совфед после выборов в сентябре

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков, представляющий Пермский край, вероятно, уйдет из верхней палаты парламента по итогам выборов в сентябре 2026 года. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник, политик не подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Пермское Законодательное собрание, как ожидается, делегирует в Совфед другого кандидата.

По данным источника, новым сенатором от Пермского края может стать заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Он работает в ФАС с 2005 года, с 2007 по 2020 год возглавлял управление социальной сферы и торговли, а на текущей должности находится последние шесть лет. В его ведении — вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

