Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:57, 8 мая 2026Россия

Одному из самых звездных сенаторов предрекли уход из Совфеда

«Ведомости»: Сенатор Пушков рискует покинуть Совфед после выборов в сентябре
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков, представляющий Пермский край, вероятно, уйдет из верхней палаты парламента по итогам выборов в сентябре 2026 года. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник, политик не подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Пермское Законодательное собрание, как ожидается, делегирует в Совфед другого кандидата.

По данным источника, новым сенатором от Пермского края может стать заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Он работает в ФАС с 2005 года, с 2007 по 2020 год возглавлял управление социальной сферы и торговли, а на текущей должности находится последние шесть лет. В его ведении — вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

Ранее мэр Евпатории Александр Юрьев решил покинуть свой пост. 4 мая также стало известно об отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. По словам Аксенова, мэр написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бандитская армия». Иран обвинил США в нарушении перемирия. Как на это отреагировал Трамп?

    Раскрыт отвлекающий маневр ВС России возле ведущей на Киев трассы

    Киркоров впервые рассказал о попадании на «голую вечеринку»

    Названы способы побороть раздражение из-за коллег на работе

    Порномодель призналась в смерти поклонника после секса за 820 тысяч рублей

    Девушку вычеркнули из списка гостей на свадьбе по неожиданной причине

    В Госдуме заявили о необходимости включения всех банков в «белые списки»

    Дмитриев раскрыл причину тяжелого кризиса в Евросоюзе

    Одному из самых звездных сенаторов предрекли уход из Совфеда

    Захарова упрекнула Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok