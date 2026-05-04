Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:54, 4 мая 2026Россия

Стало известно о втором за день уволившемся российском мэре

Аксенов сообщил об увольнении мэра Евпатории Юрьева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Евпатория

Евпатория . Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Мэр Евпатории Александр Юрьев решил покинуть свой пост. Об увольнении сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в Max.

«Провел рабочую встречу с главой администрации города Евпатории Александром Юрьевичем Юрьевым. Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту», — написал политик.

По его словам, Юрьев сам принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации. Аксенов поблагодарил Юрьева за работу и отметил, что тот продолжит работать на благо Крыма.

4 мая также стало известно об отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. По словам Аксенова, мэр написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

    Житель Москвы признался в расправе над возлюбленной

    «Камень в огород России». Зеленский приехал в Армению и встретился с Пашиняном. Внимание привлек выбор языка переговоров

    В Минобороны пообещали удар по Киеву в случае попыток ВСУ срыва празднования 9 Мая

    Россиянам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира

    Врач предупредил о коварстве рака сердца

    Оливия Уайлд ответила на сравнения с воскресшим трупом из-за внешности на кинофестивале

    Apple «похоронила» свой самый дешевый компьютер

    Уек заблокировал трассу в российском регионе

    В МИД ответили на угрозы Зеленского атаковать Москву в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok