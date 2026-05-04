18:07, 4 мая 2026Россия

Мэр российского города ушел с поста

Глава Крыма Аксенов сообщил об увольнении мэра Керчи Каторгина
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что в республике продолжается работа по ротации кадрового состава.

«Глава администрации города Керчи Олег Николаевич Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Наш приоритет — повышение эффективности системы управления», — пояснил он.

Каких-либо других подробностей об отставке чиновника Аксенов не привел.

Ранее стало известно, что мэра города Нижнеудинска Иркутской области Юрия Маскаева досрочно сняли с поста. Исполнять обязанности мэра будет глава Нижнеудинского района Анатолий Крупенев.

