Мэр российского города ушел с поста

Глава Крыма Аксенов сообщил об увольнении мэра Керчи Каторгина

Глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что в республике продолжается работа по ротации кадрового состава.

«Глава администрации города Керчи Олег Николаевич Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Наш приоритет — повышение эффективности системы управления», — пояснил он.

Каких-либо других подробностей об отставке чиновника Аксенов не привел.

