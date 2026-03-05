Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 5 марта 2026Россия

Стало известно о досрочной отставке мэра российского города

Стало известно о досрочной отставке мэра Нижнеудинска Маскаева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Администрация Нижнеудинского муниципального образования

Мэра города Нижнеудинск в Иркутской области Юрия Маскаева досрочно сняли с поста. Об отставке сообщает Telegram-канал администрации Нижнеудинского района.

«На заседании Думы Нижнеудинского муниципального образования было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Нижнеудинска Юрия Маскаева. Решение было принято на основании письма Нижнеудинской межрайонной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности мэра будет глава Нижнеудинского района Анатолий Крупенев. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что глава города Сердобска Пензенской области Марина Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей квартир семьям приезжих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    Стадионный концерт Кадышевой оказался под угрозой отмены

    В России начали проводить детские «свадьбы» с росписью жениха и невесты

    У российской конькобежки отобрали подаренный на Олимпиаде смартфон

    Подорожание бензина в России из-за войны в Иране опровергли

    Названа причина отказа в отправке на СВО бывшего замминистра обороны России

    Во Французской Гвиане начнут демонтаж стартовой площадки российского «Союза-СТ»

    Вырывающееся пламя из окон торгового центра в российском городе попало на видео

    Лавров высказался об Украине и НАТО

    Ревнивая россиянка разбила духи на миллионы рублей в магазине мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok