Стало известно о досрочной отставке мэра российского города

Стало известно о досрочной отставке мэра Нижнеудинска Маскаева

Мэра города Нижнеудинск в Иркутской области Юрия Маскаева досрочно сняли с поста. Об отставке сообщает Telegram-канал администрации Нижнеудинского района.

«На заседании Думы Нижнеудинского муниципального образования было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Нижнеудинска Юрия Маскаева. Решение было принято на основании письма Нижнеудинской межрайонной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности мэра будет глава Нижнеудинского района Анатолий Крупенев. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

