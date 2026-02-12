Российский мэр ушла в отставку после скандала с выдачей квартир приезжим

Мэр Сердобска Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей квартир приезжим

Глава города Сердобск Пензенской области Марина Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей квартир семьям приезжих. Об этом стало известно из публикации в ее Telegram-канале.

«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — написала она.

Мэр также заявила, что столкнулась с масштабной травлей, из-за чего потеряла сон. Ермакова добавила, что будет защищать себя с помощью прокуратуры, следственных органов и суда.

10 февраля Ермакова сообщила о выдаче двух жилищных сертификатов молодым семьям. После этого местные жители в соцсетях заявили, что квартиры получили мигранты, а также попросили проверить законность выдачи жилья.

Telegram-канал РЕН ТВ при этом сообщает, что сертификаты получили «две жены одного мужа», который имеет гражданство России, прописан в Пензенской области, но работает в Москве.

Ранее мэр подмосковных Мытищ Юлия Купецкая подарила сертификат на покупку жилья мигрантам. Семья Самадовых, как называет ее глава города (при этом муж Тахмины Самадовой носит другую фамилию), воспитывает семерых детей. После возмущения увидевших публикацию горожан мэр Мытищ напомнила, что Россия — многонациональное государство, где основным приоритетом являются права человека и гражданина.