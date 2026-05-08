09:47, 8 мая 2026

Оценены шансы бывшего тренера «Спартака» в пятый раз выиграть Лигу Европы

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Унаи Эмери. Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы английской «Астон Виллы» под руководством тренера Унаи Эмери выиграть Лигу Европы. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики ставят на «Астон Виллу» в матче с немецким «Фрайбургом»: победа англичан оценивается коэффициентом 1,69 (вероятность 56 процентов), успех «Фрайбурга» — в 5,20 (18 процентов), ничья в основное время — 3,50 (26 процентов).

Эксперты прогнозируют голевой футбол. «Обе забьют — да» идет за 1,92, «нет» — за 1,88. Тотал 2,5 гола: больше — 1,98, меньше — 1,82. Победа «Астон Виллы» по итогам матча с учетом серии пенальти — 1,35.

Для 54-летнего Эмери это шестой решающий матч в истории турнира. Специалист пятый раз выигрывал Лигу Европы: трижды с испанской «Севильей» (2014, 2015, 2016) и один раз с «Вильярреалом» (2021). Тренер пять месяцев руководил московским «Спартаком» в 2012 году, после чего был уволен.

