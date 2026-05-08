Полиция задержала напавшего с ножом на священника в храме

В Калмыкии задержали напавшего с ножом на священника

В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на священника Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, задержанный оказался 37-летним местным жителем. Следователи выясняют обстоятельства и мотив преступника. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения на время расследования уголовного дела.

Нападение мужчины с ножом произошло утром 7 мая. После службы злоумышленник подошел к Склярову, достал нож и попытался нанести священнослужителю не совместимые с жизнью раны. Священника спасла его физическая подготовка — он смог увернуться и отделался травмой руки. После нападавший сбежал с места преступления, а пострадавшему понадобилась госпитализация.