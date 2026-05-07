Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 7 мая 2026Силовые структуры

Мужчина с ножом напал на священника в российском соборе

В Калмыкии неизвестный ранил священника Склярова в Казанском кафедральном соборе
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Калмыкии неизвестный ранил священника Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Нападение мужчины с ножом произошло утром 7 мая. После службы злоумышленник подошел к Склярову, достал нож и попытался нанести священнослужителю смертельные раны. Священника спасла его физическая подготовка — он смог увернуться и отделался травмой руки.

Пострадавший находится в больнице, а нападавший скрылся. Сейчас его ищут.

Ранее 7 мая была совершена расправа над чемпионом России по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым. Подозреваемый в преступлении также пытался скрыться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok