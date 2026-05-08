Портреты фронтовиков на улицах российского города оживили с помощью ИИ

Портреты героев Великой Отечественной войны оживили с помощью ИИ в Саранске

В Саранске в преддверии Дня Победы портреты героев Великой Отечественной войны оживили с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что баннеры на улицах российского города разместили в рамках ежегодной акции «На этой земле родился герой». Поскольку 2026-й в Мордовии был объявлен Годом семьи, в этот раз для них отобрали истории многодетных семей.

Для участников устроили фотосессию с портретом героя, которого они помнят и чтят. С помощью ИИ получилось сделать изображения, на которых прадеды-фронтовики стоят рядом со своими потомками, приветливо улыбаются и обнимают их. Это ярко символизирует связь поколений, говорится в публикации.

При этом портрет одного из героев, Тимофея Рогожина, пришлось воссоздавать по снимкам его потомков, так как его фотографии были утрачены. Мужчина не вернулся с фронта, он пропал без вести в возрасте 33 лет. Члены семьи Рогожина рассказали, что, судя по семейным снимкам, оба сына унаследовали его ярко выраженные черты лица.

«Объединив фото потомков, команда проекта получила прототип лица героя. Полученное изображение утвердили у всех, кто помнит Тимофея Карповича в лицо. Потомки выразили общее мнение, что именно так и выглядел в молодости их отец», — рассказали организаторы проекта.

В конце апреля Минобороны провело акцию «Послание Победителя: Связь поколений 1945-2045». В ходе церемонии были доставлены «капсулы памяти», содержащие напутствия будущим поколениям от ветеранов Великой Отечественной войны.

