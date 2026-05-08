Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:06, 8 мая 2026Моя страна

Портреты фронтовиков на улицах российского города оживили с помощью ИИ

Портреты героев Великой Отечественной войны оживили с помощью ИИ в Саранске
Алина Черненко

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Саранске в преддверии Дня Победы портреты героев Великой Отечественной войны оживили с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что баннеры на улицах российского города разместили в рамках ежегодной акции «На этой земле родился герой». Поскольку 2026-й в Мордовии был объявлен Годом семьи, в этот раз для них отобрали истории многодетных семей.

Материалы по теме:
День Победы в 2026 году: история и традиции праздника
День Победы в 2026 году:история и традиции праздника
Сегодня
Акция «Бессмертный полк» в 2026 году в России: где пройдет шествие, как участвовать
Акция «Бессмертный полк» в 2026 году в России:где пройдет шествие, как участвовать
Сегодня

Для участников устроили фотосессию с портретом героя, которого они помнят и чтят. С помощью ИИ получилось сделать изображения, на которых прадеды-фронтовики стоят рядом со своими потомками, приветливо улыбаются и обнимают их. Это ярко символизирует связь поколений, говорится в публикации.

При этом портрет одного из героев, Тимофея Рогожина, пришлось воссоздавать по снимкам его потомков, так как его фотографии были утрачены. Мужчина не вернулся с фронта, он пропал без вести в возрасте 33 лет. Члены семьи Рогожина рассказали, что, судя по семейным снимкам, оба сына унаследовали его ярко выраженные черты лица.

«Объединив фото потомков, команда проекта получила прототип лица героя. Полученное изображение утвердили у всех, кто помнит Тимофея Карповича в лицо. Потомки выразили общее мнение, что именно так и выглядел в молодости их отец», — рассказали организаторы проекта.

В конце апреля Минобороны провело акцию «Послание Победителя: Связь поколений 1945-2045». В ходе церемонии были доставлены «капсулы памяти», содержащие напутствия будущим поколениям от ветеранов Великой Отечественной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok