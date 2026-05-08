Посол анонсировал эффект от беседы Путина и Трампа

08:30, 8 мая 2026

Посол Дарчиев: Беседа Путина и Трампа даст толчки для восстановления отношений
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Посол России в США Александр Дарчиев выразил уверенность, что недавний разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа положительно скажется на налаживании двусторонних отношений. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что да. Я уверен, что да», — сказал глава дипмиссии, отметив, что состоялся также разговор министров, которые договорились продолжать контакты и будут созваниваться.

Дарчиев подчеркнул, что главное — это позитивный настрой, который контрастирует с ситуацией при предыдущей администрации США. «Связи восстанавливаются. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но понимание есть. Самое главное — есть отличная личная химия между главами государств», — заключил посол.

9 мая 2025 года в столице США, Вашингтоне, впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк».

