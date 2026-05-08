Посол оценил перспективу отношений России и Армении

Копыркин: РФ и Армения имеют все для выработки новых параметров сотрудничества

Россия и Армения имеют все необходимое для выработки новых параметров сотрудничества. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергец Копыркин, передает РИА Новости.

Он отметил, что отношения между странами носят многогранный и всеобъемлющий характер. По словам дипломата, на протяжении более чем 30 лет они развивались по разным направлениям — от политики и экономики до культуры и туризма.

«Для выработки новых, основанных на прагматичном совпадении интересов параметров и алгоритмов сотрудничества у нас есть все необходимое. (...) Главное — проявить политическую волю и сохранять нацеленность на результат. С нашей стороны такая готовность имеется», — объяснил Копыркин.

7 мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в РФ Гурген Арсенян. Ему заявили о категорической неприемлемости предоставления Владимиру Зеленскому «трибуны» для террористических угроз Москве.