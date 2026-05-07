Послу Армении в России заявили о неприемлемости предоставления Зеленскому «трибуны»

МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления Зеленскому «трибуны»

Послу Армении в России заявили о категорической неприемлемости предоставления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «трибуны» для террористических угроз Москве. Об этом заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Ереван не дал должной негативной оценки словам Зеленского. В МИД добавили, что это не соответствует партнерскому характеру отношений России и Армении.

«7 мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Г. Б. Арсенян. Состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации М. Ю. Галузиным. Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование», — говорится в сообщении МИД России.