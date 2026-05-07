Бывший СССР
13:42, 7 мая 2026

Москва обвинила Ереван в действиях против России

Захарова: Армения не сдержала обещаний не предпринимать шагов против России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти Армении не сдержали обещаний не предпринимать шагов против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат прокомментировала приглашение украинского лидера Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване. По ее словам, Армения, которую Россия считала дружественной и братской страной, «послужила трибуной для террориста».

«Руководство Армении в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против РФ. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», — добавила Захарова.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в Параде Победы в Москве 9 мая. По его словам, причиной стали выборы в парламент республики.

