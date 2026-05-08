Поставки новых машин в Россию стремительно выросли

Аналитик Целиков: Импорт новых легковых машин в Россию вырос на 6 %

В Россию за четыре месяца 2026 года ввезли 112,3 тысячи новых легковых автомобилей возрастом до трех лет. Это на 6 процентов превысило результат аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Прямые поставки из Китая обеспечили 68,8 процента всего объема импорта — 77,2 тысячи машин. Почти каждый пятый ввезенный автомобиль (19,6 процента, или 22,1 тысячи штук) попал в страну транзитом через Киргизию. Оставшаяся часть распределилась между Белоруссией (3,7 процента), Японией (2,2), Южной Кореей (2) и некоторыми другими странами.

Среди импортированных марок лидировали Geely с долей 20 процентов. Далее расположились Changan (8,5), Toyota (8), GAC (6), Mazda (5,6), Hongqi (4,7), Tank (4,4), BMW (4,2), Volkswagen (3,7) и Jetour (3,6). Почти половина поставок (48 процентов) прошла по альтернативным каналам (без оформления ОТТС), подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что производственная площадка в Шушарах, где раньше собирали японские автомобили, готовится к выпуску новой марки. Новинка под названием Senat 900 будет представлять собой крупный седан с системой полного привода. По данным «Ленты.ру», в основе автомобиля — одна из моделей китайского бренда Hongqi.