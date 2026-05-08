На бывшем заводе Toyota в России будут выпускать новый седан

Бывший завод Toyota в Петербурге начнет выпуск седана Senat на базе Hongqi

Производственная площадка в Шушарах, где раньше собирали японские автомобили, готовится к выпуску новой марки. Первая модель бренда Senat прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), пишет РИА Новости.

Новинка под названием Senat 900 будет представлять собой крупный седан с системой полного привода. По данным «Ленты.ру», в основе автомобиля — одна из моделей китайского бренда Hongqi.

Длина машины составляет 5140 миллиметров, ширина — 1900 миллиметров, высота — 1500 миллиметров. Из ОТТС следует, что предусмотрено двв варианта компоновки салона: задний ряд может быть рассчитан на двух или трех пассажиров. Модель оснащается трехлитровым бензиновым двигателем типа «V-образная шестерка» мощностью 326 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Ньютон-метров.

ОТТС дает право АО «СЗПК» официально начать производство и продажи машин в России. Юридический адрес сборочной площадки полностью совпадает с местоположением бывшего завода концерна Toyota.

Ранее стало известно, что за четыре месяца 2026 года в России реализовали 53,4 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем продаж увеличился в 2,4 раза (рост на 136 процентов). Доля этих машин на российском авторынке составила 14 процентов.