В России взлетели продажи машин глобальных брендов

Аналитик Целиков: Toyota, Mazda и BMW стали лидерами среди глобальных марок в РФ

За четыре месяца 2026 года в России реализовали 53,4 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов (без учета китайских, белорусских и российских марок). По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем продаж увеличился в 2,4 раза (рост на 136 процентов). Доля этих машин на российском авторынке составила 14 процентов, пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Самым популярным среди неофициально ввозимых брендов остается Toyota. За четыре месяца в России было реализовано 9703 такие машины (доля 18,2 процента глобального сегмента). Вторую строчку заняла Mazda с результатом 7933 единицы, третью — BMW (5376). Далее расположились Volkswagen (4429) и Audi (3410). Все пятнадцать ведущих марок закончили период с положительной динамикой регистраций на рынке страны.

Наибольший интерес россиян по-прежнему вызывают машины — 46 процентов. Немецкие бренды собрали 32,4 процента, корейские — 10,5 процента. При этом почти две трети всех ввезенных глобальных автомобилей (64,5 процента) были собраны на заводах в Китае. Оставшаяся часть приехала из Германии, Японии, Южной Кореи, Соединенных Штатов Америки и Казахстана.

Ранее россиянам перечислили самые надежные китайские машины с пробегом.

