07:27, 8 мая 2026

Пушилин назвал украинские власти военными преступниками и людоедами

Марина Совина
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / Pool

Украинские власти на сегодняшний день состоят из военных преступников. Они перешли все грани допустимого и возможного, рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Никаких удивлений, никаких граней, никаких линий, ни красных, ни серых, никаких у украинского режима нет. Это военные преступники», — отметил он.

По словам Пушилина, «это те людоеды, они потеряли все грани допустимого и возможного».

Ранее глава ДНР сообщал, что, по его мнению, власти Украины обеспечили лояльность бойцов формирования «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), тем самым устранив потенциальные риски для своей власти с их стороны. Он также отметил, что не ожидает массовых протестов на Украине, добавив, что, по его мнению, в ближайшее время такие события маловероятны.

До этого стало известно о продвижении Армии России в Красном Лимане. Как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в населенном пункте идут городские бои.

