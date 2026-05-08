18:11, 8 мая 2026Силовые структуры

Раскрыт потрошитель московских обменников из 90-х

В Москве суд приговорил серийного убийцу кассиров обменников к 24 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Москве суд приговорил серийного налетчика на обменники к 24 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Следствие и суд установили, что утром 24 января 2000 года мужчина, зная о крупной сумме в пункте обмена валют на улице Хачатуряна, прибыл туда, выстрелил кассиру в голову и забрал деньги. Ущерб составил более 13 тысяч долларов.

Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, однако спустя годы была установлена личность злоумышленника — им оказался москвич, отбывавший срок за совершение аналогичного преступления в другом районе столицы.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», осужденный — серийный грабитель. Осенью 2000 года он расстрелял трех человек при ограблении другого обменника на пять тысяч долларов. После этого он залег на дно и вернулся к налетам в 2006 году, тогда же его осудили за них на семь лет.

В 2016 году была установлена его причастность к расправе над тремя людьми при ограблении в 2000-м году. За это его приговорили к 20 годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил члена банды спецназовцев Николая Трушкова к 18 годам колонии.

