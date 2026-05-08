Киллера из банды спецназовцев приговорили к 18 годам в России

В Москве суд приговорил члена банды спецназовцев Трушкова к 18 годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил члена банды спецназовцев Николая Трушкова к 18 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в расправе и пяти покушениях. Суд также удовлетворил иски потерпевших на 48 миллионов рублей.

По данным «Коммерсанта», Трушков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Наказание было вынесено в особом порядке и по совокупности приговоров — ранее за 15 расправ и десять покушений его приговорили к 16 годам колонии.

Банда бывших спецназовцев промышляла заказными расправами, похищала и устраняла за деньги предпринимателей, чиновников и представителей криминалитета. В их числе — покушение на криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), которое было совершено в феврале 2000 года.

