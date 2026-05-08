Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 8 мая 2026Силовые структуры

Киллера из банды спецназовцев приговорили к 18 годам в России

В Москве суд приговорил члена банды спецназовцев Трушкова к 18 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил члена банды спецназовцев Николая Трушкова к 18 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в расправе и пяти покушениях. Суд также удовлетворил иски потерпевших на 48 миллионов рублей.

По данным «Коммерсанта», Трушков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Наказание было вынесено в особом порядке и по совокупности приговоров — ранее за 15 расправ и десять покушений его приговорили к 16 годам колонии.

Банда бывших спецназовцев промышляла заказными расправами, похищала и устраняла за деньги предпринимателей, чиновников и представителей криминалитета. В их числе — покушение на криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), которое было совершено в феврале 2000 года.

Ранее была раскрыта личность преступника, расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Экипировка для водных видов спорта стала модным трендом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok