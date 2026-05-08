11:46, 8 мая 2026

Раскрыта личность расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью

Подозреваемый в убийстве чемпиона России Исаева в Калуге был объявлен в розыск
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге мужчина ранее был объявлен в розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, фигурантом оказался некий Евгений Р. 1985 года рождения. Ранее он привлекался к ответственности по статьям о мошенничестве и угрозе убийством. В 2015 году его даже объявляли в розыск.

Как сообщает Telegram-канал «112», фигурант — бизнесмен.

Ранее сообщалось, что преступник, расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, планировал побег.

