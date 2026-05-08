Депутат ЕП Картайзер: Попытки изолировать Россию навредили Евросоюзу

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер рассказал, как попытки изолировать Россию навредили Европейскому союзу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Попытки политической и дипломатической изоляции России привели лишь к самоисключению ЕС из важных дипломатических процессов», — отметил Картайзер.

Ранее сообщалось, что реакция Европейского союза на идею пригласить Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» говорит о русофобии, которая обосновалась на европейском континенте, заявил «Ленте.ру» политолог Иван Мезюхо. До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington Post.