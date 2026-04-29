14:03, 29 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Страх ЕС из-за идеи пригласить Путина на G20 объяснили

Политолог Мезюхо назвал русофобией реакцию ЕС на приглашение Путина на G20
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Реакция Европейского союза (ЕС) на идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) говорит о русофобии, которая обосновалась на европейском континенте, заявил «Ленте.ру» политолог Иван Мезюхо.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру ранее поддержал идею пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами, подчеркнув важность возобновления диалога с Москвой. Однако заявление о присутствии Путина на саммите вызывает обеспокоенность в дипломатических кругах Евросоюза.

«Такая неадекватная реакция — это свидетельство истерии, русофобии, которые сегодня мощно обосновались на европейском континенте и фактически являются чуть ли не официальной политикой ведущих стран Европейского союза», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, в ЕС не могут не пригласить Путина на саммит G20, поскольку он является главой государства. Однако европейские страны будут чинить препятствия для участия Путина в саммите.

«Они в принципе не могут не пригласить Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», потому что Россия состоит в G20, Владимир Путин является главой государства. Это вопрос дипломатического протокола, которому цивилизованные страны должны следовать вне зависимости от сиюминутной политической конъюнктуры», — подчеркнул Мезюхо.

Я думаю, что европейские страны будут пытаться чинить препятствия для участия Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки». Нам к этому не привыкать, подобными провокациями они занимались и раньше

Иван Мезюхополитолог

Европейские государства пытаются изолировать Российскую Федерацию и ее руководство на международной геополитической арене, однако все эти попытки потерпели крах, считает политолог. «Мы это видим по широким международным контактам Владимира Путина, по его переговорам, в том числе и с представителями западного блока государств», — добавил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу, однако считает его присутствие полезным.

