18:51, 8 мая 2026

Россиянам назвали города с самыми дорогими отелями на майских праздниках

Елизавета Гринберг (редактор)
Суздаль. Фото: Serhii Korovainyi / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали города с самыми дорогими отелями для туристов на майских праздниках — первое место заняли гостиницы в Суздале. Это следует из данных сервиса «Т-Путешествия», которые приводит «Интерфакс».

Так, за сутки в отеле в Суздале или Витязево — поселке под Анапой — россияне отдадут на майских праздниках по 10,6 тысячи рублей. Номер в Казани обойдется в 7,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — в 5,6 тысячи рублей, а в Москве — в 5,1 тысячи рублей. При этом в крупных городах из пяти самых дорогих направлений цены в сравнении с 2025 годом снизились.

Средний чек увеличился на 21 процент в Краснодаре (до 4,5 тысячи рублей), что связывают с открытием аэропорта. Также он вырос в Екатеринбурге на 12 процентов, на 5 — в Нижнем Новгороде и на 3 — во Владивостоке.

Бюджетно остановиться можно в Майкопе (2,5 тысячи рублей за ночь), Адлере (3,4 тысячи рублей), Ставрополе и Новороссийске (по 3,5 тысячи рублей), Астрахани (3,6 тысячи рублей) и Минеральных Водах (3,9 тысячи рублей).

Ранее россиянам назвали самые дорогие бронирования отелей в стране на майских праздниках. Так, ночь в отеле Москвы обошлась россиянам в 294 тысячи рублей в этот период.

