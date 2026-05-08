17:04, 8 мая 2026Путешествия

Названы самые дорогие бронирования отелей в России на майских праздниках

Ночь в отеле Москвы обошлась россиянам в 294 тысячи рублей на майских праздниках
Зарина Дзагоева
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Одна ночь в пятизвездочном отеле Москвы без питания обошлась семье с ребенком на майских праздниках в 294 тысячи рублей. Самые дорогие бронирования гостиниц назвали эксперты сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте расположился город Клин — двое взрослых и один ребенок провели в местном роскошном отеле три дня с завтраками и заплатили 290 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург — проживание семи человек в гостинице с «пятью звездами» без питания в течение трех суток стоило 252 тысячи рублей.

«Кроме того, в число наиболее дорогих бронирований мая вошли заказы в Нижнем Новгороде и Казани. В столице Приволжья группа из шести взрослых заплатила за пять дней в четырехзвездочном отеле с завтраками 204 тысячи рублей. В Казани компания из пяти взрослых и одного ребенка потратила на три ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками 186 тысяч рублей», — отметили аналитики.

Ранее в OneTwoTrip назвали самые дорогие заграничные бронирования на майских. Так, пара российских туристов отдала за римские каникулы чуть более 3,4 миллиона рублей.

