Россия
15:11, 8 мая 2026Россия

Россиянин сдавал обломки украинских БПЛА на металлолом и разбогател

Майя Назарова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Житель Брянской области сдавал обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на металлолом и разбогател. Как стало известно Telegram-каналу Mash, россиянин заработал таким образом около миллиона рублей.

51-летний мужчина проживает недалеко от российско-украинской границы. В лесу ему часто попадались остатки вражеских дронов.

По наблюдениям уроженца Брянской области, падают они примерно на одних и тех же опушках.

Россиянин поделился, что стоимость зависит от чистоты лома, засора и объема партии. Например, за один беспилотник выдают от 5 до 10 тысяч рублей. Как утверждает Mash, только за последние два дня, по официальным данным, над территорией области сбили 210 дронов. 90 процентов из них лежат в лесах и полях.

Ранее сообщалось, что дагестанец сбил летящий украинский дрон из винтовки.

