Российский авторынок поднялся в европейском рейтинге

«Автостат»: Авторынок России оказался в Европе на пятом месте

По итогам апреля 2026 года Германия обошла все остальные страны Европы по количеству проданных автомобилей. Об этом сообщило «Автостат» со ссылкой на GlobalData.

Оказалось, что в прошлом месяце в ФРГ купили 249 163 машины, или на 2,7 процента больше, чем в апреле 2025 года. На второй позиции расположилась Италия с результатом в 155 210 автомобилей. Третье и четвертое места достались Великобритании и Франции, где удалось продать 149 247 и 138 339 штук соответственно.

Как отметило агентство, если учитывать в этом рейтинге Россию, то она заняла пятое место (продан 117 541 новый легковой автомобиль). В феврале и марте РФ располагалась на шестой позиции, которая теперь досталась Испании, где в апреле реализовали 106 862 единицы.

С января по апрель 2026 года в Россию ввезли 112,3 тысячи новых легковых автомобилей возрастом до трех лет. Если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, то рост составил шесть процентов. При этом почти 70 процентов этого импорта пришлось на Китай.