Изгнанный из России Нурлан Сабуров пошутил о комиках-политиках

Комик Нурлан Сабуров пошутил про предложение стать мэром Степногорска

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, изгнанный из России на 50 лет, заявил, что ему предлагали стать мэром родного Степногорска. Об этом он сообщил на выступлении в Дубае, передает РИА Новости.

«Мне предлагали стать мэром Степногорска, но я считаю, что ставить комика политическим руководителем — плохая идея», — сказал Сабуров.

Он также в шутку добавил, что назначил бы на важные посты своих друзей, если бы стал мэром города.

Вероятно, в выступлении речь идет о случае в 2021 году, когда жители Степногорска в Казахстане предложили комику возглавить город. Это произошло после того, как Сабуров в соцсетях высказался против строительства в городе завода по утилизации отходов. Однако в итоге юморист не стал баллотироваться в мэры.

В начале февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Эту меру объяснили тем, что комик нарушил миграционное и налоговое законодательство. Также утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.