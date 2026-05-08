Следствие по делу о хищении 60 миллиардов экс-владельцем банка «Югра» затянулось

Предварительное следствие по делу экс-владельца банка «Югра» Хотина продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении 60 миллиардов рублей организованным преступным сообществом, которое возглавлял бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, продлен до 16 июня. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Причиной стал большой объем материалов, с которыми знакомятся обвиняемые. В деле насчитывается 131 том. Адвокат Хотина подтвердил, что изучение продолжается, но сроки завершения не прогнозирует.

По версии следствия, фигуранты похитили активы подконтрольной Хотину компании «Русь-Ойл», арестованные и впоследствии обращенные в доход государства по иску Генпрокуратуры. В результате аферы около 1,5 миллиона тонн нефти было продано за границу, а вырученные средства присвоены. Сумма ущерба оценивается в 58,6 миллиарда рублей.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2024 года. В марте того же года задержали нескольких фигурантов. При этом сам Хотин тогда уже был в СИЗО по другому делу: в марте 2024 года его осудили на 9 лет по делу о выдаче невозвратных кредитов банка «Югра» на 23,6 миллиарда рублей. Когда экс-банкир готовился к этапу, появилось новое дело, и его формально арестовали заново, оставив в московском СИЗО. По новому делу Хотину грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что гособвинение ходатайствовало о продлении содержания Хотина в СИЗО из-за сложности расследования и необходимости исследовать около 700 юридических лиц.