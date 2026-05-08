Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:59, 8 мая 2026Силовые структуры

Следствие по делу о хищении 60 миллиардов экс-владельцем банка «Югра» затянулось

Предварительное следствие по делу экс-владельца банка «Югра» Хотина продлили
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении 60 миллиардов рублей организованным преступным сообществом, которое возглавлял бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, продлен до 16 июня. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Причиной стал большой объем материалов, с которыми знакомятся обвиняемые. В деле насчитывается 131 том. Адвокат Хотина подтвердил, что изучение продолжается, но сроки завершения не прогнозирует.

По версии следствия, фигуранты похитили активы подконтрольной Хотину компании «Русь-Ойл», арестованные и впоследствии обращенные в доход государства по иску Генпрокуратуры. В результате аферы около 1,5 миллиона тонн нефти было продано за границу, а вырученные средства присвоены. Сумма ущерба оценивается в 58,6 миллиарда рублей.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2024 года. В марте того же года задержали нескольких фигурантов. При этом сам Хотин тогда уже был в СИЗО по другому делу: в марте 2024 года его осудили на 9 лет по делу о выдаче невозвратных кредитов банка «Югра» на 23,6 миллиарда рублей. Когда экс-банкир готовился к этапу, появилось новое дело, и его формально арестовали заново, оставив в московском СИЗО. По новому делу Хотину грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что гособвинение ходатайствовало о продлении содержания Хотина в СИЗО из-за сложности расследования и необходимости исследовать около 700 юридических лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Трамп провозгласил 8 мая Днем празднования Победы США во Второй мировой войне

    У американцев испортилось настроение из-за экономической ситуации в США

    Европейцев предупредили о дефиците авиатоплива

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok