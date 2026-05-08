Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 8 мая 2026Мир

США опустились ниже России по уровню мирового одобрения

Reuters: Мировое восприятие США при Трампе опустилось ниже российского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Muzamil Mattoo / NurPhoto via Getty Images

Глобальное отношение к Соединенным Штатам ухудшается второй год подряд и теперь оказалось хуже, чем восприятие России. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования фонда «Альянс демократий», с которым ознакомилось агентство Reuters.

Чистый показатель восприятия США по шкале от - 100 процентов до + 100 процентов упал с + 22 процентов два года назад до - 16 процентов. Россия получила оценку - 11 процентов, а Китай + 7 процентов. В ответах на вопрос о том, какая страна представляет угрозу для мира США заняли третье место после России и Израиля.

«Стремительное ухудшение имиджа вызывает печаль, но не удивление» — заявил основатель альянса и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, политика Трампа за последние полтора года поставила под сомнение трансатлантические отношения и сопровождалась угрозами вторжения на территорию страны-члена НАТО.

Ранее рейтинг президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня на фоне четырехкратного роста цен на нефть. Об обрушении второго президентского срока заявило издание The Financial Times (FT). Редакторы газеты также выразили уверенность, что обещания Трампа подарить Америке «золотой век» продолжают терпеть поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

    Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

    Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

    Полеты на юг России пообещали частично возобновить

    Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

    Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

    Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

    Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

    52-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

    Харрис назвала Россию победителем войны США с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok