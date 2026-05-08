США опустились ниже России по уровню мирового одобрения

Reuters: Мировое восприятие США при Трампе опустилось ниже российского

Глобальное отношение к Соединенным Штатам ухудшается второй год подряд и теперь оказалось хуже, чем восприятие России. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования фонда «Альянс демократий», с которым ознакомилось агентство Reuters.

Чистый показатель восприятия США по шкале от - 100 процентов до + 100 процентов упал с + 22 процентов два года назад до - 16 процентов. Россия получила оценку - 11 процентов, а Китай + 7 процентов. В ответах на вопрос о том, какая страна представляет угрозу для мира США заняли третье место после России и Израиля.

«Стремительное ухудшение имиджа вызывает печаль, но не удивление» — заявил основатель альянса и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, политика Трампа за последние полтора года поставила под сомнение трансатлантические отношения и сопровождалась угрозами вторжения на территорию страны-члена НАТО.

Ранее рейтинг президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня на фоне четырехкратного роста цен на нефть. Об обрушении второго президентского срока заявило издание The Financial Times (FT). Редакторы газеты также выразили уверенность, что обещания Трампа подарить Америке «золотой век» продолжают терпеть поражение.