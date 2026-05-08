Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские корабли

Трамп: Атакованные Ираном эсминцы не получили никакого урона

Атакованные Ираном американские эсминцы не получили никакого урона и продолжат обеспечивать блокаду Ормузского пролива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Три американских эсминца только что под огнем успешно вышли из Ормузского пролива. Этим трем эсминцам не был нанесен никакой урон. Эти три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более мощные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном.