16:25, 8 мая 2026

В азиатской стране нашли огромный рубин

В Мьянме обнаружили пурпурно-красный рубин весом 2,2 килограмма
Дмитрий Воронин

Фото: Myanmar’s Ministry of Information

Огромный рубин весом 2,2 килограмма (11 тысяч карат) обнаружили в Мьянме. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Bloomberg, отмечая, что речь идет об азиатской стране, которая «известна как источник драгоценных камней и нефрита».

Министерство информации Мьянма назвало камень пурпурно-красного цвета «исключительно крупным, редким и труднодоступным», не уточнив, кто его обнаружил. В 1996 году в стране нашли вдвое больший рубин в 21,4 тысячи карат, но найденный сейчас «считается более ценным, поскольку его цвет и качество превосходят предыдущие», уточнили в ведомстве.

Как напомнили журналисты, в 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан на аукционе Sotheby’s в Женеве за 30,33 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что австралиец передал ученым красноватый булыжник весом 17 килограммов, который он безуспешно пытался расколоть кувалдой, надеясь обнаружить внутри золото. Как выяснилось, в парке мужчина нашел редкий метеорит, являющийся ровесником Солнечной системы.

