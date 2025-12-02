Реклама

11:02, 2 декабря 2025Из жизни

Найденный мужчиной таинственный камень оказался ровесником Солнечной системы

Австралиец попытался разбить кувалдой метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Museums Victoria

Австралиец, безуспешно пытавшийся расколоть необычно тяжелую находку с помощью кувалды, кислоты и бура, в итоге передал ее ученым для исследований. Об этом сообщает издание Techoreon.

Дэвид Хоул нашел красноватый булыжник весом 17 килограммов во время поисков золота в парке Мэриборо. Хоул подозревал, что самородок может быть золотым, и несколько лет пытался понять, что у него внутри. После долгих и безуспешных попыток он отдал камень ученым. Артефакт оказался редким метеоритом из подгруппы хондритов типа H5. Углеродный анализ показал, что этот таинственный камень упал на Землю от 100 до 1000 лет назад, но при этом является ровесником Солнечной системы.

«Метеориты — это самая дешевая форма исследования космоса, они переносят нас назад во времени», — отметила куратор музея штата Виктория Дермот Генри. Возраст в 4,6 миллиарда лет делает эту находку уникальным свидетелем формирования планет, а ее состав, включающий кристаллизованные капли металлических минералов, которые называются хондрулами, и железо-никелевые фазы, объясняет невероятную плотность и стойкость образца, который выдержал все попытки его разломать.

Образец, ставший лишь третьим метеоритом типа H5, зарегистрированным в штате Виктория, теперь пополнил коллекцию Музея Виктории, где хранятся более 400 внеземных объектов. Исследователи подчеркивают, что относительное отсутствие следов высокого давления указывает на «спокойную» историю камня до его падения в лесу неподалеку от Мельбурна.

Ранее сообщалось, что мужчине из Германии предложили крупную сумму за упавший в его саду метеорит. Стоимость объекта оценивалась в 200 тысяч евро.

