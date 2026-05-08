Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 8 мая 2026Мир

В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

Bloomberg: Однопартийцы Стармера задумали сместить его с поста премьера Британии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dan Kitwood / Pool via Reuters

Однопартийцы премьер-министра Великобритании Кира Стармера задумали сместить его с поста главы правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

«Политические трудности Кира Стармера заставили некоторых членов его Лейбористской партии задуматься о том, что раньше казалось немыслимым, — бросить ему вызов и побороться за его кресло премьера», — говорится в публикации.

По данным агентства, часть лейбористов задумалась о смене лидера партии перед следующими парламентскими выборами из-за рекордно низких рейтингов премьер-министра и его неспособности оправиться от ряда политических неудач. Как утверждается, конкуренты Стармера уже ведут агитацию среди рядовых членов партии и «выжидают подходящий момент для наступления».

Ранее Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Британский премьер признал, что правительство допустило ряд ошибок, однако подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии до следующих парламентских выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    Эстонцы выстроились в очередь на границе с Россией перед 9 Мая

    Киллера из банды спецназовцев приговорили к 18 годам в России

    В российском городе обнаружили банду подростков с топорами и ножами

    Назван неутешительный прогноз по конфликту США и Ирана

    Военный раскрыл особенность ответных ударов России в перемирие

    Зеленский раскрыл детали дальнейших переговоров с США

    ВМС Ирана захватили нефтяной танкер

    Находка мужчины на ресейл-платформе прославила его в сети

    Подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током и выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok