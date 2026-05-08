В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

Bloomberg: Однопартийцы Стармера задумали сместить его с поста премьера Британии

Однопартийцы премьер-министра Великобритании Кира Стармера задумали сместить его с поста главы правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

«Политические трудности Кира Стармера заставили некоторых членов его Лейбористской партии задуматься о том, что раньше казалось немыслимым, — бросить ему вызов и побороться за его кресло премьера», — говорится в публикации.

По данным агентства, часть лейбористов задумалась о смене лидера партии перед следующими парламентскими выборами из-за рекордно низких рейтингов премьер-министра и его неспособности оправиться от ряда политических неудач. Как утверждается, конкуренты Стармера уже ведут агитацию среди рядовых членов партии и «выжидают подходящий момент для наступления».

Ранее Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Британский премьер признал, что правительство допустило ряд ошибок, однако подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии до следующих парламентских выборов.