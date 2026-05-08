Депутат Панеш призвал заморозить пошлины и остановить рост цен на кофе

Кофе не должен быть роскошью — пора заморозить пошлины и остановить рост цен, считает депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Своим мнением парламентарий поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Цены на кофе улетели в космос. Любители этого напитка, а их в России миллионы, уже почувствовали удар по кошельку. Причины объективные: неурожаи в ведущих странах-производителях, логистические сбои и общемировая инфляция. Однако государство может и должно смягчить этот удар для своих граждан и бизнеса, пока ситуация на мировом рынке не стабилизируется», — заявил Панеш.

Сегодня кофе — не просто напиток бодрости, а неотъемлемая часть повседневной жизни миллионов россиян. Утром перед работой, на встрече с коллегами, во время короткого перерыва — чашка кофе стала социальным продуктом. Когда стоимость пачки растворимого кофе подскакивает, это бьет по кошельку каждой семьи Каплан Панеш депутат Госдумы

По словам депутата, когда дорожает зерно для кофеен, заведения вынуждены поднимать цены на готовый напиток, а это уже нагрузка на малый бизнес.

«Пошлина на ввоз кофе в Россию сегодня составляет от 0 до 8 процентов в зависимости от вида продукта. При этом ассоциации ретейлеров уже обращались в правительство с предложением обнулить пошлины на кофе, чтобы сдержать рост цен. Это правильное и своевременное предложение. Я предлагаю обнулить ввозные пошлины на все виды кофе сроком на один год. Аналогичные меры уже обсуждаются в правительстве», — призвал политик.

Годовая «заморозка» пошлин не нанесет критического ущерба бюджету, но даст передышку и потребителям, и бизнесу, считает Панеш. Он добавил, что за год ситуация на мировом рынке может стабилизироваться, а российские импортеры найдут более эффективные логистические цепочки.

«Также важно в рамках ЕАЭС активизировать переговоры с Индонезией и другими странами-экспортерами о долгосрочных контрактах с фиксацией цен. Россия, как один из крупнейших потребителей кофе в мире, должна использовать свой экономический вес для заключения стабильных, предсказуемых соглашений напрямую с производителями, минуя лишних посредников. ЕАЭС уже имеет положительный опыт преференциальной торговли — пошлины на кофе из Индонезии обнулены. Этот опыт нужно тиражировать», — предложил депутат.

Кроме того, по мнению парламентария, важно смягчить налоговую нагрузку на малый бизнес в сфере общепита — кофейни, кофе-бары в части страховых взносов и НДС.

С 1 апреля по 31 декабря 2026 года предприятия общепита на УСН уже освобождены от НДС. Эту меру поддержки нужно сохранить и на 2027 год, включив в нее и вновь открывающиеся заведения Каплан Панеш депутат Госдумы

«Также следует упростить получение пониженных тарифов страховых взносов (15% и 7,6%) для малых кофеен, что особенно актуально для начинающих предпринимателей. Мы не можем повлиять на погоду в Бразилии или урожай во Вьетнаме. Но мы можем и должны создать для россиян условия, в которых утренний кофе не станет роскошью. Обнуление пошлин, стабильные контракты и поддержка малого бизнеса — это конкретные шаги, которые сдержат рост цен. Любители кофе, а их миллионы, будут благодарны. Пора переходить от слов к делу», — заключил Панеш.

Ранее стало известно, что регулярное питье кофе — как обычного, так и декофеинизированного — изменяет состав микрофлоры кишечника и оказывает воздействие на психоэмоциональное состояние человека.

У любителей кофе также выявили повышенное содержание бактерий Eggertella sp и Cryptobacterium curtum (связаны с кислотным балансом и синтезом желчных кислот), а также Firmicutes — группы бактерий, ранее ассоциировавшейся с положительными эмоциями у женщин.

