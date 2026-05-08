Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 8 мая 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали проведения парада Победы на Красной площади

Минобороны: Участники СВО пройдут на параде ко Дню Победы по Красной площади
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине примут участие в параде Победы в Москве. Детали проведения парада раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, участники СВО пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной Площади.

В ведомстве рассказали, что в парадном строю пройдет Герой России Роман Апалков, который уже три раза участвовал в параде ко Дню Победы в 2016, 2017-м и 2025-м годах. Военнослужащий рассказал подробности об участии в параде в прошлом году.

«Я был на командном пункте, Я тогда был еще командиром штурмового отряда. Мне позвонил командир и говорит: "Майор Апалков, вы едете на парад". Я очень обрадовался, но поначалу подумал, что он шутит, потом сказал ему, что, может, не надо меня отправлять, я как бы здесь нужен. Мне тогда ответили, что есть государственная задача, которая тоже должна быть выполнена. И меня отправили на парад», — вспомнил Апалков.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что колонна военной техники в параде участвовать не будет. Также говорилось, что в связи с оперативной обстановкой на мероприятии не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok