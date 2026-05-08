В Минобороны раскрыли детали проведения парада Победы на Красной площади

Минобороны: Участники СВО пройдут на параде ко Дню Победы по Красной площади

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине примут участие в параде Победы в Москве. Детали проведения парада раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, участники СВО пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной Площади.

В ведомстве рассказали, что в парадном строю пройдет Герой России Роман Апалков, который уже три раза участвовал в параде ко Дню Победы в 2016, 2017-м и 2025-м годах. Военнослужащий рассказал подробности об участии в параде в прошлом году.

«Я был на командном пункте, Я тогда был еще командиром штурмового отряда. Мне позвонил командир и говорит: "Майор Апалков, вы едете на парад". Я очень обрадовался, но поначалу подумал, что он шутит, потом сказал ему, что, может, не надо меня отправлять, я как бы здесь нужен. Мне тогда ответили, что есть государственная задача, которая тоже должна быть выполнена. И меня отправили на парад», — вспомнил Апалков.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что колонна военной техники в параде участвовать не будет. Также говорилось, что в связи с оперативной обстановкой на мероприятии не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы.