Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 8 мая 2026Экономика

В Москве решили ограничить курьеров

В Москве ограничили скорость движения курьеров на СИМ до 25 км/ч
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве решили ограничить скорость передвижения курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) 25 километрами в час. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Скорость и зоны движения будут регулироваться автоматически в рамках цифрового контроля доставщиков. Ограничения касаются СИМ, велосипедов и мопедов. «Проигнорировать "медленную зону" станет технически невозможно», — сообщили в дептрансе.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал безопасный способ зарядки средств индивидуальной мобильности (СИМ). Из соображений безопасности ставить самокат на зарядку стоит днем в присутствии людей — это позволит оперативно отреагировать на посторонний запах или излишний нагрев корпуса. Кроме того, не рекомендуется ставить самокат на зарядку в коридоре возле выхода или в тамбуре, а также делать это сразу после поездки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    В Кремле рассказали о включении отца Путина в состав виртуального «Бессмертного полка»

    В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok