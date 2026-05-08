В Москве решили ограничить курьеров

В Москве ограничили скорость движения курьеров на СИМ до 25 км/ч

В Москве решили ограничить скорость передвижения курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) 25 километрами в час. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Скорость и зоны движения будут регулироваться автоматически в рамках цифрового контроля доставщиков. Ограничения касаются СИМ, велосипедов и мопедов. «Проигнорировать "медленную зону" станет технически невозможно», — сообщили в дептрансе.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал безопасный способ зарядки средств индивидуальной мобильности (СИМ). Из соображений безопасности ставить самокат на зарядку стоит днем в присутствии людей — это позволит оперативно отреагировать на посторонний запах или излишний нагрев корпуса. Кроме того, не рекомендуется ставить самокат на зарядку в коридоре возле выхода или в тамбуре, а также делать это сразу после поездки.