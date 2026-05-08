В офисе Зеленского раскрыли содержание отправленного Фицо послания Путину

Литвин: Фицо может передать Путину предложение Зеленского о личной встрече

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать президенту России Владимиру Путину предложение от Владимира Зеленского о личной встрече. Содержание отправленного Фицо послания Кремлю раскрыл советник офиса Зеленского Дмитрий Литвин, передает «Интерфакс-Украина».

Советник рассказал, что в ходе разговора с Фицо Зеленский заявил, что готов ради урегулирования конфликта встретиться с российским президентом.

«Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе Фицо и будет общаться», — заявил Литвин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киеву нужно сделать один серьезный шаг для приостановки военных действий и переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это понимают и Москва, и Киев.