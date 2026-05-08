Россия
17:29, 8 мая 2026

В России отреагировали на заявление Каллас о праздновании 9 Мая в Эстонии

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Советский Союз дал Эстонии свободу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая заявила, что если бы СССР отпустил Эстонию после победы над нацизмом, то 9 мая в стране отмечали бы как День Победы, а сейчас это невозможно.

Парламентарий назвал такое заявление странным. Сегодня Эстония не является частью России, и если она не хотела оглядываться на Москву, то сейчас такая возможность есть, хотя ее зависимость от Евросоюза очень велика, считает депутат.

«Вне зависимости от взаимоотношений между Болгарией и Румынией, Польшей и Литвой, Латвией и Россией, Эстонией, Украиной или Грузией, есть исторический факт: 9 мая была одержана победа над фашистской Германией. Причем здесь исторические или современные отношения межгосударственные любой из стран, которые были затронуты событиями Второй мировой войны, вообще непонятно», — указал Новиков.

Воевали все. Прибалтийцы тоже воевали и совершали подвиги, и есть Герои Советского Союза, которые героически сражались с нацизмом. Если нынешние власти этих государств считают, что подвиг их народа в тот период времени ничего не значит, то надо задать им вопросы: не считают ли они, что стоило быть на другой стороне баррикад и являться пособниками нацизма?

Дмитрий Новиковпервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий также заявил, что коллаборационизм — вещь распространенная в мировой истории, никто не может запретить быть предателями. Но история и сами народы, отметил он, оценивают таких людей по достоинству, как это сделали французы, итальянцы и советские люди в отношении власовцев и бандеровцев.

«В конце концов сам решает, на чьей стороне он находится в политическом, идеологическом и историческом смысле», — заключил депутат.

Ранее Каллас заявила, что, если бы СССР дал Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 Мая отмечали как День Победы.

