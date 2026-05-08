14:31, 8 мая 2026

Каллас объяснила отказ Европы от празднования 9 Мая

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Если бы СССР дал Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 Мая отмечали как День Победы. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Молдавии на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Дипломат рассказала, что в ее родной стране — Эстонии — тоже идут споры о том, почему нельзя праздновать 9 Мая как День Победы.

«Я из страны, где были разные сообщества и разные подходы к 9 мая. Мы обсуждали, почему не можем отмечать 9 Мая как День Победы. Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, [генсек ЦК КПСС Иосиф] Сталин сказал: вы свободны, вы можете жить в свободе и независимости, мы бы тоже отмечали этот день как День Победы. Но поскольку именно с этого дня для моей страны начались зверства, мы не можем отмечать 9 Мая как День Победы», — сказала она.

Каллас выразила радость, что у европейских стран разное прошлое. Однако она подчеркнула, что нужно сосредоточиться на общем будущем, и именно это означает День Европы.

Ранее Каллас упрекнула президента Сербии Александра Вучича в поездке в Москву на 9 Мая. По ее словам, Сербия как кандидат на вступление в Евросоюз стоит перед стратегическим выбором.

