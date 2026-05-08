15:00, 8 мая 2026

В России решили сохранить нулевые пошлины на некоторые товары

Минсельхоз: Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу останутся нулевыми
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Экспортные пошлины на ряд зерновых останутся нулевыми четвертую неделю подряд. О решении сохранить тарифы со ссылкой на Минсельхоз сообщает «Интерфакс».

С 14 и по 19 мая ставки пошлин на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы останутся нулевыми. Соответствующие ставки рассчитаны, исходя из индикативных цен: 230,7 доллара за тонну пшеницы (234,6 доллара за предыдущий период), 221,9 доллара — за тонну ячменя (224,1 доллара), 220 долларов — за тонну кукурузы (220,3 доллара).

Зерновой демпфер в стране ввели 2 июня 2021 года. Плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя позволяют возвращать полученные средства в качестве субсидий для сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно, основываясь на ценах экспортных контрактов. Пошлина составляет 70 процентов от разницы между базовой и индикативной ценами.

По данным прогноза аналитического центра «Русагротранс», суммарные объемы сбора пшеницы в России в сезоне 2026/27 упадут на 300 тысяч тонн в сравнении с показателем за предыдущий сельскохозяйственный год. С учетом накопленных запасов зерна показатель окажется на сопоставимом с ожидаемым в сезоне-2025/26 уровне, добавили аналитики. В случае благоприятных погодных условий итоговый результат может оказаться больше, заключили в отраслевом центре.

